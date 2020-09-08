"Ограниченное нарушение договорённостей"

В Евросоюзе предостерегли Лондон от нарушения уже подписанных соглашений по "брекситу": в Брюсселе заявили, что подобные манёвры могут поставить крест на достижении торгового соглашения. В Лондоне сейчас проходит уже восьмой раунд обсуждения этого документа.

Давид Сассоли, председатель Европарламента:

"Мы ожидаем от Великобритании полной приверженности договорённостям, достигнутым и подписанным в прошлом году, особенно что касается соблюдения гражданских прав в Северной Ирландии. Любая попытка Великобритании разорвать эти соглашения повлечёт серьёзные последствия".

В Лондоне во вторник признали, что проект "Закона о внутреннем рынке", который будет опубликован в среду, нарушает один из главнейших пунктов сделки с ЕС, согласно которому Северная Ирландия сохраняет доступ к единому рынку ЕС.

Брэндон Льюис, министр по делам Северной Ирландии:

"Да, это идёт вразрез с международным правом в очень специфической и ограниченной форме. Мы принимаем решение не следовать позиции ЕС, определённой в статье 4, в некоторых конкретно определённых обстоятельствах. Были явные прецеденты, когда не только Великобритания, но и другие страны пересматривали международные обязательства с учётом изменившихся условий".

В Лондоне утверждают, что новый законопроект должен заложить основы экономической безопасности на тот случай — весьма вероятный — если соглашение с континентом так и не будет подписано.

Мейб Макман, Euronews:

"Только спокойствие, продолжаем переговоры: такую мантру повторяют в Брюсселе, рассказывая о встречах на этой неделе в Лондоне. Было ясно, что переговоры не будут лёгкими, особенно учитывая, что время поджимает. Но есть большая надежда на то, что эта неделя окажется плодотворнее, чем седьмой раунд переговоров в конце августа, поскольку время действительно поджимает, и 31 декабря истечёт срок действия временных договорённостей между ЕС и Великобританией".