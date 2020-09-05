Tour de France: успех Нанса Петерса

Восьмой этап гонки Tour de France и первый день на серпантине Пиринейских гор принес удачу французскому велогонщику Нансу Петерсу. Он преодолел дистанцию протяжённостью в 141 км с результатом 4 часа 2 минуты 12 секунд. Вторым пришёл латвиец Томс Скуйиньш, а третьим – испанец Карлос Верона. Россиянин Павел Сиваков занял четвёртое место, отстав от победителя на 1 минуту 9 секунд.

Желтую майку лидера в общем зачете сохранил британец Адам Йейтс, вторую строчку занимает словенец Примож Роглич, а третью – француз Гийом Мартен. Позиция прошлогоднего победителя Tour de France колумбийского велогонщика Эгана Берналя выглядит не очень обнадёживающе. Девятый этап по горной местности протяженностью в 153 км пройдет 6 сентября. Финиш многодневки должен состояться 20 сентября в Париже.