Йонас Вингегор госпитализирован после серьезного падения

By Euronews

Двукратный действующий чемпион "Тур де Франс" датчанин Йонас Вингегор сломал ключицу и несколько ребер во время четвертого этапа "Тура Страны Басков".

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Двукратный действующий чемпион "Тур де Франс" датчанин Йонас Вингегор был доставлен в больницу после серьезного падения на четвертом этапе "Тура страны басков". Спортсмен долго не мог подняться.

Обследование показало, что у него сломана ключица и несколько ребер. В команде заявили, что Вингегор остается в больнице в качестве меры предосторожности.

В массовый завал попали еще несколько гонщиков, в том числе словенец Примож Роглич и двукратный чемпион мира бельгиец Ремко Эвенепул, однако они пострадали не так сильно.