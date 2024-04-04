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Йонас Вингегор госпитализирован после серьезного падения

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Архив Авторское право Fabio Ferrari/LaPresse
By Euronews
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Двукратный действующий чемпион "Тур де Франс" датчанин Йонас Вингегор сломал ключицу и несколько ребер во время четвертого этапа "Тура Страны Басков".

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Двукратный действующий чемпион "Тур де Франс" датчанин Йонас Вингегор был доставлен в больницу после серьезного падения на четвертом этапе "Тура страны басков". Спортсмен долго не мог подняться.

Обследование показало, что у него сломана ключица и несколько ребер. В команде заявили, что Вингегор остается в больнице в качестве меры предосторожности.

В массовый завал попали еще несколько гонщиков, в том числе словенец Примож Роглич и двукратный чемпион мира бельгиец Ремко Эвенепул, однако они пострадали не так сильно.

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