Итальянские "ковид-диссиденты" обвиняют власти в введении "санитарной диктатуры"

"Ковид-диссиденты" и противники вакцин и масок вышли на акцию протеста в Риме под лозунгом "Свобода". Они обвиняют правительство в введении "санитарной диктатуры".

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что ему нечего ответить участникам этих акций. Он только призвал их посмотреть на цифры: "274 тысячи зараженных, 35 тысяч умерших. Точка".

Самые низкие суточные показатели были зарегистрированы в Италии в начале лета – около 200 случаев инфицирования в день. К 4 сентября эта цифра возросла до 1700. По словам итальянских властей, много заражений среди тех, кто вернулся из отпуска, особенно среди молодежи.

В Риме прошла акция протеста "ковид-диссидентов" Gregorio Borgia/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Почти 800 заражений зарегистрировано за последние сутки в Чехии — это самый большой суточный прирост с марта. С 9 сентября ужесточаются меры безопасности в Праге. Ношение масок станет обязательным в магазинах, медучреждениях, общественном транспорте и в госучреждениях. Барам и ресторанам будет запрещено работать с полуночи до 6 утра.

Немецкие власти приняли решение инвестировать дополнительно 4 миллиарда евро в систему здравоохранения и создать 5 тысяч новых рабочих мест. За все время пандемии в Германии было зарегистрировано примерно 250 тысяч случаев заражения. Около 9000 человек умерли.

"Мы хотим не только наилучшим образом пережить эту пандемию, преодолеть кризис, но и извлечь из него уроки, узнать, как мы можем укрепить систему здравоохранения в будущем, в течение 2020-х годов", — заявил Йенс Шпан, министр здравоохранения Германии.

Иранские школьник возвращаются за парты. Ученикам и сотрудникам школ необходимо будет соблюдать меры безопасности: носить маски, проходить через дезинфекционные туннели, мерить температуру и соблюдать социальную дистанцию. Но эти правила будут распространяться не на всех: многие школьники пока будут учиться дистанционно.

За время пандемии в Иране заразились почти 390 тысяч человек, умерли 22 тысячи.