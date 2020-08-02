Служебных собак в Германии научат выявлять коронавирус!

То, что четвероногие друзья могут по запаху определять COVID-19 ученые выяснили еще весной в самый разгар пандемии. После этого целый ряд государств стали подумывать о том, насколько реально использовать это открытие в интересах общества.

В результате опытов военные кинологи из Ганновера выяснили, что собаки могут учуять коронавирус с точностью до 94%. Как - пока загадка. Но этот показатель даже выше, чем у некоторых тестов.

Теперь эксперты говорят о возможности привлечения служебных собак для несения службы в аэропортах и вокзалах, наравне с тем, как это делается для борьбы с наркотрафиком. Правда, еще один немаловажный вопрос: насколько это опасно для самих животных и их иммунной системы.

Ранее неоднократно фиксировались случаи передачи COVID-19 от человека к домашним животным, в том числе и собакам.