Правительство Германии осудило "неприемлемые" акции протеста

"Неприемлемым" назвали в правительстве Германии поведение участников субботней манифестации против мер по преодолению эпидемии коронавируса. До 20 тысяч человек прошли по улицам Берлина, требуя отменить введённые за последние месяцы ограничения индивидуальных свобод; большинство участников не соблюдали меры социального дистанцирования и не носили маски.

Несколько членов правительства, в том числе министр здравоохранения Йенс Шпан, заявили, что никто не ставит под сомнение право участвовать в акциях протеста, но они не должны проходить так, как в минувшую субботу.

Представитель кабинета министров Ульрике Деммер добавила, что речь идёт не только о серьёзных нарушениях мер по защите здоровья граждан в период пандемии, но и об "унижающих человеческое достоинство высказываниях". Работа журналистов, освещавших демонстрацию, также была затруднена.

Манифестация 1 августа завершилась после того, как полиция силой вывела организаторов акции со сцены, сославшись на несоблюдение санитарных мер. В кортеже были замечены противники вакцинации, сторонники теорий заговора, представителя крайне правых течений.

Порядок в субботу обеспечивали 1 100 сотрудников правоохранительных органов. По меньшей мере 45 полицейских пострадали, 133 человека были задержаны.

На прошлой неделе в Германии был зафиксирован рост числа инфицированных коронавирусом: статистический диапазон составил от 600 до 1 000 ежедневных случаев.