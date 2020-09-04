На фоне пандемии испанские родители выступают за домашнее обучение

На фоне пандемии все больше испанских родителей выступают за альтернативное образование. В некоторых семьях делают ставку на семейное обучение и помощь репетиторов. Рут уверена, что для нее это единственный шанс сохранить работу - избежать в ближайшие месяцы двухнедельного карантина, обязательного для всех домочадцев, если хоть у одного из них начнется сухой кашель или поднимется температура.

"Вряд ли эти симптомы не появятся у моих детей, если они вернутся в школу на весь период с октября по май. Мне нужно было найти вариант, который бы никак не отразился ни на моей работе, ни на уровне их образования", - Рут Гарсиа Рамос, мать двоих учеников.

Многие родители не хотят или не могут себе позволить запереть отпрысков дома, но и к образовательным учреждениям относятся с подозрением. Дошкольники все чаще попадают в домашние детские сады в группы с ограниченным числом малышей.

"Мы не выходим из дома - дети болеют реже. Группа из четырех человек куда безопасней, чем из двадцати. Риск подхватить вирус гораздо меньше", - говорит Айноа Лимон, воспитательница.

Испанские власти напоминают обеспокоенным родителям, что домашнее обучение в стране все еще не разрешено. Но 30 тысяч семей объединились, чтобы настоять на своем праве выбирать более безопасную среду для детей.

"С одной стороны, Министерство здравоохранения запрещает гражданам собираться составом более 10 человек, а с другой - требует вернуть детей в школу, где их как минимум по 25 в каждом классе", - отмечает Вероника Гонсалес, участница "Платформы за безопасное образование".

"Согласно последним исследованиям, около 60% родителей неохотно отпускают детей в школу в сентябре. Всего за несколько дней до начала учебного года они заявляют, что у правительства нет заслуживающего доверия плана по обеспечению безопасности в общеобразовательных учреждениях", - передает из Мадрида корреспондент Euronews Хайме Веласкес.

Мадридские профсоюзы призывают к всеобщей забастовке.

"Принятых на сегодняшний момент мер недостаточно. Врачей, которые были бы прикреплены к школам, нет. Учителям не хватает масок и других средств защиты", - говорит представительница C.C.O.O. Изабель Гальвин.

ВОЗ рекомендует с осторожностью открывать школы в регионах с активным распространением COVID-19. В испанской столице на 100 тыс. жителей приходится 400 случаев заражения, но местные власти заявляют, что риск подхватить коронавирус в школе существенно меньше, чем, например, на детской площадке.