Венди Ренар: "всегда нужно идти вперёд"

Она только что выиграла свой 7-й кубок Лиги чемпионов УЕФА среди женщин, дополнивший одну самых впечатляющих коллекций футбольных трофеев. Но ей только 30 лет и она не собирается почивать на лаврах. Венди Ренар, капитан женской команды «Олимпик Лион» – гость нашей студии.

Венди, спасибо за то, что вы пришли на Евроньюс, чтобы рассказать зрителям о недавнем триумфе. Одержав пятую победу подряд в Лиге чемпионов, ваша команда сравнялась с легендарным мадридским «Реалом» 1950-х гг., когда в нем играл Ференц Пушкаш. Как вам такое сравнение?

«Конечно, мы достигли рекорда, но теперь его нужно побить! Всегда нужно идти вперёд. Хотя делать это будет всё сложнее. Задача нового сезона – побить этот рекорд. Сделать это будет непросто, потому что другие команды усиливаются. Но символ клуба "Олимпик Лион" - лев, который никогда не перестаёт рычать».

Женский футбол развивается в Европе. Что нужно сделать для того, чтобы повысить качество игры?

«Есть страны, где добиться этого гораздо труднее, чем у нас. Из-за отношения общества. Есть люди, считающие, что женщина не должна играть в футбол или вообще заниматься спортом. То есть это вопрос культуры. Кроме того, это зависит от материальных возможностей. Без денег мы сделать ничего не можем. А когда они есть, нужно суметь их правильно использовать. Из этого порочного круга очень трудно выйти».

Вы добились славы. Документальный фильм о вашей команде "Футболистки" сейчас показывают в кинотеатрах Франции. Показывает ли он путь, который нужно проделать, чтобы изменить привычный образ мыслей?

«В этом фильме есть очень сильные сцены и также видно то, что нам еще предстоит сделать. Мы не сможем потеснить мужчин, нам не нужно занять чьё-то место. Завоёвывая титулы, ни в коем случае нельзя говорить "да это было просто", "ерунда". Такого отношения допускать нельзя. Каждый может думать, что хочет, но мы требуем проявлять уважение. Оно точно не повредит».