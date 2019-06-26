В Якутии найдены обработанные человеком останки мамонта

Останки мамонта со следами обработки, предположительно, древним человеком, найдены на острове Котельный в Восточно-Сибирском море.

Основная популяция шерстистых мамонтов вымерла около 12 тысяч лет назад, но благодаря условиям многолетней мерзлоты в зонах их обитания многие из останков находят практически в нетронутом виде.

Во время экспедиции на Новосибирских островах якутские палеонтологи обнаружили скелет мамонта со следами человеческого воздействия.

Примечательно, что на найденном бивне весом более 23 кг отчетливо видны следы обработки, совершенной, предположительно, древним человеком.

Эта версия считается приоритетной, так как, по словам ученых, современный человек не стал бы обрабатывать бивень в тундре, а привез бы его в охотничье угодье.

ЩепУ бивня весом 23,6 кг доставили в Якутск для дальнейших исследований. Для изучения следов человеческого воздействия будут привлекаться ученые-археологи, а точный возраст находки покажет радиоуглеродный анализ.

Остальные останки будут доставлены в Якутск в августе. Находку окрестили "Мамонтом Павлова" в честь руководителя экспедиции.