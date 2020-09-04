Сильвио Берлускони госпитализирован

Экс-премьера Италии Сильвио Берлускони доставили в клинику в Милане. Проведённое обследование выявило у 83-летнего политика раннюю стадию двустороннего воспаления лёгких, и лечащий врач настоял на госпитализации, чтобы избежать осложнений.

Два дня назад стало известно, что Берлускони заразился коронавирусом. В тот момент симптомов не было, и он удалился в самоизоляцию на виллу под Миланом. Медиамагнат заявлял, что чувствует себя хорошо и продолжает работать.

Больница "Сан-Раффаэле", где находится Берлускони Antonio Calanni/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Сейчас врачи миланской больницы утверждают, что держат ситуацию под контролем.

Итальянские СМИ сообщают, что коронавирус обнаружен у нескольких членов семьи Берлускони, включая его 30-летнюю спутницу, а также на побережье Сардинии, где у магната есть ещё одна вилла.