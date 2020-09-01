Италия: "К учебному году не готовы!"

Нынешний учебный год во многих странах пройдет под знаком пандемии коронавируса и Италия не исключение. Из всех европейских государств именно Италия больше всего пострадала от COVID-19.

Формально школы здесь открылись, однако пока классы пусты. На самом деле занятия начнутся только через две недели. Это дополнительное время дается не ученикам, но учителям и персоналу, чтобы приспособить помещения к новым санитарным требованиям. И с этим в стране на Аппенинах немало проблем.

Как рассказала Euronews Кристина Костарелли, директриса одной из школ в Риме, учителя сегодня оказались фактически на передой в борьбе с COVID, однако они к этому просто не готовы.

"На протяжении нескольких месяцев мы были в подвешенном состоянии. Не было никакой уверенности, что и как делать. Когда нам казалось, что мы нашли решение, возникал целый ряд других проблем, - сетует она. - Родители учеников задают вопросы, они обеспокоены, поскольку не знают, как будут проходить занятия. Но у нас у самих просто нет ответов".

По словам главы Национальной ассоциации учителей, школы в Италии часто сталкиваются с отсутствием средств. "Проблемы были и раньше, а кризис, вызванный пандемией лишь усугубил их, - говорит Антонелло Джанелли. - Вдобавок многие важные решения, связанные с COVID, были приняты слишком поздно. Не потому, что люди боялись сделать что-то не так, просто речь идет о системных упущениях, накопившихся за годы".

Ситуация очевидным образом крайне беспокоит родителей. Причем не только учеников младших классов, но и завтрашних выпускников. "Мы опасаемся, что у них будут проблемы с поступлением в вузы или в поисках работы. Ведь пандемия очень серьезно сказалась на их обучении", - считает Паола Мисино, представительница родительского комитета одной из школ.

Еще одна проблема заключается в том, что в Италии многие школы были построены в середине или даже начале прошлого века и далеко не всегда отвечают современным нормам урбанистики. Узкие коридоры, небольшие классы - там просто негде поставить дополнительные парты с соблюдением предписанной дистанции.

"Всем школам поручено оборудовать классы новыми одиночными партами. Тем школам, где они уже есть, - повезло, - говорит Антонелло Джанелли. - В других они появятся по всей видимости не раньше октября. Я думаю мы справимся, но в классах будет тесновато".

За оборудование школ отвечают местные власти каждого отдельного региона. Они также должны будут изыскать около 20 тысяч дополнительных учебных мест в новых помещениях, если в школах не будет хватать пространства. В удаленных областях предлагают вести преподавание в церквях или даже утепленных шатрах.