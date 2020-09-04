Первую российскую вакцину от COVID-19 выводят в гражданский оборот

Первая российская вакцина против коронавируса Sputnik V уже до конца следующей недели может получить разрешение на гражданский оборот. Об этом сообщил замдиректора Центра эпидемиологии им. Н.Ф. Гамалеи Денис Логунов. По его словам, тогда должна завершиться процедура контроля качества в Росздравнадзоре, после чего начнётся вакцинация населения.

Вместе с тем, в институте признают, что клинические испытания ещё далеки от завершения. Третий и самый длительный этап тестирования на тысячах добровольцев должен начаться в ближайшие дни. Для этого в столичные медучреждения развезли образцы вакцины. Наблюдать за участниками эксперимента планируют минимум полгода.

О сертификации вакцины Sputnik V президент Владимир Путин объявил 11 августа. «Знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все необходимые проверки», — говорил глава государства. Он сообщил, что одна из его дочерей к тому моменту уже сделала себе экспериментальную прививку от COVID-19. Регистрацию планировали завершить для скорейшего начала массового производства препарата параллельно с его испытаниями.

По данным опроса, проведённого в конце августа «Левада-центром» совместно с «Открытыми медиа», 54% россиян не хотели бы прививаться вакциной Sputnik V из-за различных опасений. Чаще всего они отвечали, что, по их мнению, препарат был слишком стремительно зарегистрирован, не достаточно испытан и может оказаться не готов к употреблению.