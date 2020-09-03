При коронавирусе вместо снега — песок

В Саудовской Аравии нет горнолыжных курортов, зато есть много песка. Поэтому вместо сноубординга там начинают заниматься сэндбордингом: почти такая же доска, только вместо снега — песок.

Власти страны на фоне коронавирусного запрета на международные полёты решили развивать внутренний туризм: курорт для сэндбординга возвели в 110 км от Риада.