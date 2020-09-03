Отравление Навального: Кремль и Запад обменялись заявлениями

Кремлю понадобилось время, чтобы скоординировать голоса и ответить на обвинения Запада в отравлении оппозиционного политика Алексея Навального.

Сначала Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ заявила, что Россия не получила никаких доказательств отравления, а затем и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что не видит оснований для подобных претензий в адрес Москвы.

"Я бы здесь аккуратно говорил насчет обвинений российского государства. Все-таки обвинений нет. И нет никакого повода для обвинений. И никакие обвинения мы не склонны воспринимать в этой связи", - сказал Песков.

В том же тоне в российском парламенте прозвучали слова главы комитета по иностранным делам Леонида Слуцкого:

"Это просто спланированная антироссийская информационная и политическая кампания вокруг состояния здоровья Навального. Но с реальным его состоянием здоровья, уверен, это не имеет абсолютно ничего общего"

Однако международные организации смотрят на ситуацию по-другому, учитывая тот факт, что использование нервно-паралитического агента считается применением химического оружия. Об этом в своем заявлении напомнил Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия Фернандо Ариас:

"Государства-участники Конвенции о химическом оружии считают применение химического оружия кем бы то ни было при любых обстоятельствах предосудительным и полностью противоречащим правовым нормам, установленным международным сообществом".

Ранее Ангела Меркель заявила, что проведет консультации с партнерами Германии по ЕС и НАТО, и вместе они примут решение о реакции на произошедшее. Ее поддержал премьер-министр Швеции.

"Очевидно, что у правительства России есть некоторые ответы. Им нужно расследовать этот вопрос тщательно и прозрачно. Применение химического оружия при любых обстоятельствах является нарушением международного права, и страны Евросоюза едины в своем ответе. Мы должны быть готовы действовать дальше", - отметил Стефен Левен.