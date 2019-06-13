В Зальцбурге звучат "небесные голоса"

"Небесные голоса" - тема Троицына фестиваля в Зальцбурге в этом году. Его художественный руководитель Чесилия Бартоли обратилась к творческому наследию певцов-кастратов. В их честь главным украшением фестивальный площадки стала "Альцина" Генделя, в которой главную женскую роль спела сама Бартоли.

По сюжету Альцина влюбляется в рыцаря Руджеро: его партию Гендель написал с расчетом на исполнителя -кастрата. Впоследствии подобные партии поручались мужчинам-контратенорам; в Зальцбурге Рукджеро исполнил француз Филипп Жарусски.

Преданный поклонник Генделя, он рассказал: "Гендель был жестким, довольно сложным в общении человеком, немного вспыльчивым. Он однажды угрожал выбросить певицу в окно. Его не решались излишне беспокоить.... А вот в его музыке по иронии - столько чувственности и человечности! Музыка Генделя, пожалуй, вообще одна из самых трогательных в истории".

Чечилия Бартоли отмечает сложную эмоциональную работу, необходимую для раскрытия образа Алицны: "История ее невероятна: мы видим колдунью, которая влюбляется. А это запрещено. Мы должны показать на сцене все оттенки этой эмоциональной палитры - и ее мощь, и ее влюбленность и то, что Альцина стареет. Чувственность, легкость - все это мы находим в операх Генделя. Там каждая ария имеет свой собственный характер, особую палитру красок. Каждая работа Генделя - драгоценность. На фестивале этого года я хотела напомнить о великих голосах того времени о, скажем так, поп-звездах барокко - Фаринелли, Каффарелли и Сенезино".

Детский по высоте и по тембру голос, отличавшийся вместе с тем силой и продолжительностью звучания, свойственными голосу взрослого мужчины - визитная карточка исполнителей-кастратов. Их вокальное искусство по многом определило формирование стиля "бельканто".

По мнению Филиппа Жарусски, исполнительское обаяние кастратов определяла не только физиология голоса: "Певцов-кастратов отличало дыхание намного глубже среднего, это обеспечивало им невероятную виртуозность. Они могли петь чрезвычайно длинные музыкальные фразы на одном вдохе, это составляло часть магического обаяния их голосов. Но иногда в их голосах звучали отзвуки личной человеческой драмы. Они, вероятно, чувствовали огромную несправедливость в том, что их лишили физической неприкосновенности. Петь для них было способом выжить".

"Альцина" Генделя также войдет в программу Летнего Зальцбургского фестиваля в августе