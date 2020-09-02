На одной из улиц Джакарты (Индонезия) появилась гигантская 3D река. Работавшие над проектом художники стремились поднять настроение людям во время пандемии коронавируса. И, похоже, это им удалось. Взрослые выходят из домов, чтобы сделать селфи на фоне реки, а дети играют у ее "берегов".