Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
euronews_icons_loading
JAKARTA, INDONESIA

На одной из улиц Джакарты (Индонезия) появилась гигантская 3D река. Работавшие над проектом художники стремились поднять настроение людям во время пандемии коронавируса. И, похоже, это им удалось. Взрослые выходят из домов, чтобы сделать селфи на фоне реки, а дети играют у ее "берегов".

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Другие No Comment