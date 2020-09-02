Театральный краудфандинг

Актеры японского театра Но обеспокоены своими перспективами. Из-за пандемии коронавирусной инфекции на спектакли приходят все меньше и меньше зрителей. Что будет дальше? Государство оказывает поддержку театру, но финансирования недостаточно. Искать новых поклонников в интернете сложно: энергию древнего искусства невозможно почувствовать через экран компьютера. Служащие этого театра начали краудфандинговую кампанию в надежде покрыть убытки после представлений, намеченных на осень.