На площади перед мэрией Париж расположился стихийный палаточный лагерь. Выходцы из Афганистана, Сомали и Кот-д'Ивуара (в их числе 59 детей и 15 беременных женщин)? и бездомные, всего около 200 человек, sпри поддержке организации Utopia56 таким образом попытались привлечь внимание городских властей к своим проблемам. 100 палаток были установлены на площади в ночь на понедельник. Во вторник утром мигрантов пригласили в мэрию для обсуждения жилищного вопроса, а лагерь разобрали.