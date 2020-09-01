На площади перед мэрией Париж расположился стихийный палаточный лагерь. Выходцы из Афганистана, Сомали и Кот-д'Ивуара (в их числе 59 детей и 15 беременных женщин)? и бездомные, всего около 200 человек, sпри поддержке организации Utopia56 таким образом попытались привлечь внимание городских властей к своим проблемам. 100 палаток были установлены на площади в ночь на понедельник. Во вторник утром мигрантов пригласили в мэрию для обсуждения жилищного вопроса, а лагерь разобрали.
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