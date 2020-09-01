Суд над пособниками террористов

2 сентября во Франции начинается судебный процесс по делу о нападениях террористов на редакцию сатирического журнала "Шарли Эбдо" и супермаркет "Гипер кашер" и убийстве полицейского в Монруже.

14 подозреваемым вменяется прежде всего оказание материальной поддержки радикальным исламистам. Трое из 14 находятся в розыске — за несколько дней до нападений они бежали в район боевых действий на сирийско-иракской границе. Слушания должны были начаться весной, но из-за пандемии коронавируса дату пришлось перенести на более поздний срок.

7 января 2015 года братья Куаши ворвались в здание редакции "Шарли эбдо" и с криками "Аллаху акбар" расстреляли из автоматов 12 человек, еще 11 получили ранения. Нападавшим удалось скрыться , но через два дня они были убиты французскими силовиками в ходе спецоперации. Среди жертв этого теракта — главный редактор "Шарли Эбдо", самые известные карикатуристы стран, сотрудники издания, двое полицейских.

8 января сообщник террористов Амеди Кулибали застрелил в парижском Монруже сотрудницу правоохранительных органов, когда она разбиралась с произошедшим ДТП, и ранил ее напарника. 9 января экстремист захватил заложников в кошерном магазине у Венсенских ворот на севере столицы. Погибли четыре человека. В результате проведенного спецназом штурма Кулибали был убит.

В рамках дела продолжается расследования о содействии, которое радикальные исламисты получали из Йемена.

Около 200 человек выступают в качестве гражданских истцов. Свидетельские показания будут давать сотрудники редакции "Шарли Эбдо" и выжившие после захвата заложников в супермаркете.

Этот судебный процесс станет первым, ход заседаний которого будет записан на видео. Ожидается, что суд присяжных будет рассматривать дела 14 подозреваемых до 10 ноября.

С нападения на редакцию "Шарли Эбдо" во франции началась серия кровавых терактов, в результате которых погибли и пострадали сотни людей. На протяжении двух лет в стране действовал режим чрезвычайной ситуации.

11 января 2015 года на улицы Франции под лозунгом "Мы все — Шарли" вышли три с половиной миллиона человек. Жители страны были потрясены кровавыми нападениями и выступили против терроризма и в защиту свободы слова. На "Марше мира и единства" в Париже к президенту Франции присоединились лидеры 40 государств.