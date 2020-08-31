Триумф французских футболисток

Французские футболистки вновь доказали, что они лучшие на Европейском континенте. "Олимпик Лион" одержал победу против "Вольфсбург" со счетом 3:1 в финале женской Лиги чемпионов. Причем в пятый раз подряд. Вот, что заявил тренер команды Жан-Люк Вассёр на послематчевой конференции.

"Сегодня женская команда "Лиона" находится на пике своей формы, примерно, как "Реал Мадрид" в пятидесятых-шестидесятых годах. И это о многом говорит. На протяжении последних лет мы делали все возможное, чтобы вписать свою страницу в историю французского футбола, и думаю, что мы продолжим на этой же волне".

В свою очередь форвард "Лиона" Дельфин Каскарино подтвердила, что останавливаться на достигнутом команда не намерена и что в будущем команда готова брать новые титулы. "Мне повезло играть за "Лион" на протяжении последних пяти лет - и в пятый раз подряд мы одерживаем победу в Лиге чемпионов. Это потрясающее ощущение".

Женский "Олимпик Лион" является наиболее титулованным клубом во Франции. Взлет команды пришелся на середину 2000-х и с тех пор она неизменно доминирует в Чемпионате Франции - в активе львиц насчитывается уже 14 чемпионских титулов. Ну а Лигу чемпионов они выигрывали в общей сложности 7 раз.