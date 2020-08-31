Новый бюджет ЕС: у Европарламента есть приоритеты

Бюджет в 1,8 триллиона евро на последующие семь лет согласован лидерами ЕС. Теперь слово за Европейским парламентом. Группа из шести евродепутатов обсудит стратегию с остальными членами бюджетного комитета, чтобы убедить Совет ЕС и Еврокомиссию:

вложить средства в недофинансированные программы

найти новые источники дохода

увязать финансирование с верховенством права;

Последний пункт — самый сложный. Как убедить все 27 правительств согласиться замораживать средства для тех, нарушил принципы верховенства закона?

Переговорщик от партии Зеленых считает, что за этот пункт Европарламенту нужно биться до последнего.

Расмус Андресен, депутат Европарламента

"Это принципиальный момент, потому что речь идет не только о распределении денег, но и о наших общих ценностях. С другой стороны, некоторые руководители государств, такие как Виктор Орбан, не могут договориться о механизме верховенства права, опасаясь за сокращения бюджета. Это довольно сложно и в конечном счете станет одним из самых спорных моментов, оставленных на конец обсуждений".

Кроме разногласий могут возникнуть и юридические барьеры к использованию такого жесткого инструмента.

Хорхе Нунес Феррер, сотрудник Центра исследований европейской политики (CEPS)

"Нельзя наказать страну за нарушение одного правила с помощью совершенно другого инструмента. Кроме того, наказываются обычные люди. Вам придется как-то жить с идеей, что страны вносят деньги в общий бюджет, а ЕС отказывается платить отдельным его членам. Нельзя наказывать граждан".

Европарламент также попытается найти больше средств для программ, которые были сокращены, и погасить задолженность, созданную новым фондом восстановления. Обязательным станет и введение новых налогов.

Ян Ольбрихт, депутат Европарламента

"Мы думаем, что одного налога на пластик недостаточно. Правительства должны четко заявить, какие новые ресурсы у них есть, или когда они будут созданы, чтобы стабильно и предсказуемую начать выплачивать кредиты".

Однако, некоторые эксперты считают, что этот план — слишком амбициозен и сложен в исполнении.

Хорхе Нунес Феррер, сотрудник Центра исследований европейской политики (CEPS)

"В прошлом у стран были проблемы с использованием финансирования ЕС, а теперь перед нами новая огромная бюджетная программа. Возникнут сложности. Может понадобится соглашение по бюджетному контролю со стороны Европарламента, чтобы он мог участвовать в проверках финансируемых программ".

До конца года бюджет ЕС так же должен быть одобрен национальными парламентами стран-членов.