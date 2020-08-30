Трамп назвал "Лауру" чудовищем

Президент США Дональд Трамп посетил районы Луизианы, пострадавшие от тропического шторма "Лаура". Число жертв стихии в Луизиане и Техасе, по последним данным, составляет 16 человек.

Ещё в субботу глава Белого дома одобрил введение чрезвычайного положения и отправку правительственной помощи.

Трамп заявлял, что был готов даже отложить официальную церемонию, завершающую конвент республиканской партии, чтобы приехать в пострадавшие районы. Но в итоге разрушения, нанесённые "Лаурой", оказались меньше ожидавшихся — но лишь потому, что стихия затронула сравнительно малонаселённые районы. Сам президент назвал ураган "чудовищем":

"Это был невероятно мощный шторм. Я бы даже сказал, что в начале он был гораздо мощнее 'Катрины'. 'Катрина' стала знаковой в смысле нанесённых разрушений, но этот был ещё мощнее, почти достигал 5 баллов".

Ущерб от удара стихии оценивается от 8 до 12 миллиардов долларов. За последние сутки "Лаура" значительно ослабла и превратилась в тропическую депрессию; сейчас она движется в сторону Арканзаса.