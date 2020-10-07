В Калифорнии умер легендарный рок-музыкант Эдди Ван Хален.

Американский гитарист нидерландского происхождения был одним из основателей популярной в 1980-х группы Van Halen, которая и сегодня входит в двадцатку самых продаваемых исполнителей в истории США. В 2007 году она была включена в Зал славы рок-н-ролла.

Сам Эдди на восьмом месте в списке величайших гитаристов всех времен, по версии журнала Rolling Stone. Он считается одним из первых популяризаторов тэппинга - особой техники игры, при которой звук извлекается при помощи лёгких ударов по струнам на грифе.

О смерти музыканта сообщили близкие. "Он проиграл долгую и тяжелую борьбу с раком", - написал в своем Твиттере его сын.

Эдди Ван Халену было 65 лет.