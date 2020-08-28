В Луизиане растёт число жертв "Лауры"

В США растёт число жертв урагана "Лаура", который обрушился на побережье Мексиканского залива. По последним данным, стихия унесла жизни шести жителей Луизианы.

Этот штат, по словам метеорологов, последний раз сталкивался со стихией такой мощи 160 лет назад. Скорость ветра "Лауры" превышала 240 километров в час. Подготовка к удару стихии началась заранее, приказы об эвакуации коснулись 600 тысяч человек. На материк вывезены работники более чем 300 нефтяных вышек в Мексиканском заливе.

В городе Лейк загорелся химический завод, произошла утечка хлора. Местным жителям указано не открывать окна и оставаться дома. Сообщается, что пожар локализован.

Разрушены сотни зданий, без света остались около полумиллиона человек. Но всё же ущерб оказался меньше, чем предполагалось: больше всего опасались шестиметровой нагонной волны, которая затопила бы прибрежные районы; но она так и не возникла.

Сейчас "Лаура" движется в сторону Арканзаса. Она ослабела и переклассифицирована в тропический шторм, но всё ещё сохраняет разрушительную силу.