США и Бразилия: COVID-19, ураган и вакцина

Режим чрезвычайной ситуации введён на восточном побережье Флориды в связи с приближением урагана "Исаиас". Жителям прибрежных районов власти рекомендовали запастись продуктами на неделю.

В пятницу "Исаиас" обрушился на Багамские острова; предполагается, что он сохранит свою силу в течение ещё нескольких дней. Небольшой сдвиг на запад по траектории шторма вселил надежду на то, что Флорида, сильно пострадавшая от пандемии, сможет избежать прямого удара стихии.

Число выявленных случаев COVID-19 в США превысило 4,7 млн человек. Главный инфекционист страны Энтони Фаучи сообщил, что одна из вакцин, над которыми работают американские учёные, находится уже на третьем этапе испытания.

"Гарантий в том, что удастся получить безопасную и эффективную вакцину, нет. Но результаты испытаний на животных и первых испытаний среди людей вселяют осторожный оптимизм о возможности получить вакцину в конце текущего - начале 2021 года", - сказал Фаучи.

На втором месте по числу случаев заболевания Бразилия - более 2,5 млн выявленных заражений. Но президент Жаир Болсонару, сам недавно переболевший COVID-19, во время встречи со своими сторонниками в муниципалитете Баже (штат Риу-Гранди-ду-Сул) вновь преуменьшил риски новой инфекции и попросил людей не бояться заражения:

"Извините, я очень сожалею о жертвах - люди умирают каждый день, каждый день - но это жизнь. У моей жены сейчас COVID-19, спустя почти месяц, как я заразидся, теперь и она заболела", - сказал Болсонару.

Коронавирусная инфекция была выявлена у президента Бразилии 7 июля. Три первых теста были положительными, а 25 июля он сообщил об отрицательном результате .