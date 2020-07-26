Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

США

Ураган "Ханна" пришёл в Техас и угрожает Мексике

Комментарии
 Андрей Позняков
euronews_icons_loading
Ураган "Ханна" в городе Корпус Кристи, Техас
Ураган "Ханна" в городе Корпус Кристи, Техас   -   Авторское право  AP Photo/Eric Gay
Размер текста Aa Aa

Ураган «Ханна» достиг Техаса и угрожает Мексике. Национальная метеорологическая служба США предупреждает о смертельной опасности для жителей районов, оказавшихся в зоне бедствия. Циклон принёс с собой разрушительные порывы ветра, штормовые волны и мощные дожди, которые оборачиваются внезапными паводками и наводнениями. Из-за непогоды начались перебои с энергоснабжением — по предварительным данным, без света остались десятки тысяч домов.

Ранее из-за урагана «Ханна» более чем в 30 округах Техаса был введён режим чрезвычайной ситуации. Жителям нескольких прибрежных городов рекомендовали эвакуироваться. Для помощи пострадавшим от стихии экстренные службы подготовили спасательные лодки, вертолёты и тяжёлую технику, способную перемещаться в затопленных районах.

Метеорологи предупреждают, что сильные дожди будут продолжаться в Техасе и в понедельник. Отмечается, что «Ханна» открыла на атлантическом побережье США новый сезон тропических ураганов.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube