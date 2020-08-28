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Россия

Учредители РУСАДА постановили уволить гендиректора агентства Юрия Гануса

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 Андрей Позняков
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Юрий Ганус
Юрий Ганус   -   Авторское право  AP Photo/Alexander Zemlianichenko
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Общее собрание учредителей РУСАДА постановило уволить Юрия Гануса с поста гендиректора агентства. Его обязанности будет исполнять юрист организации Михаил Буханов. Об этом по итогам заседания сообщил глава Паралимпийского комитета России Владимир Лукин.

Ранее рекомендацию отправить Гануса в отставку представил Олимпийский комитет России, ссылаясь на данные аудиторской проверки. Члены наблюдательного совета пришли к выводу, что были допущены очень серьёзные нарушения финансово-хозяйственной деятельности, — объяснял позицию ОКР его президент Станислав Поздняков.

В РУСАДА с этими выводами не согласились, посетовав, что ни ОКР, ни ПКР не разобрались в специфике работы антидопингового агентства и не запрашивали разъяснений по выявленным нарушениям. Ганус заявлял о фальсификации доказательств против него.

Всемирное антидопинговое агентство выразило беспокойство в связи с увольнением Гануса, отметив при этом еще и отставку замгенерального директора РУСАДА Маргариты Пахноцкой, а также выход из состава наблюдательного совета руководителя отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергея Хрычикова. В международной организации подчеркивают недопустимость любого вмешательства в работу антидопинговых служб.

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