Путин открыл "Тавриду"

Президент России Владимир Путин открыл движение по трассе "Таврида" в Крыму, лично сев за руль автомобиля.

Строительство четырёхполосной магистрали от Крымского моста началось в 2017 году. Первую очередь — до Симферополя — сдали к концу 2018-го. Общая протяжённость трассы — более 250 км. Проектировщики утверждают, что от Керчи до Севастополя можно доехать менее чем за три часа.

Путин пожелал увидеть больше съездов к морскому побережью. Критики "Тавриды" говорят и о других существенных недостатках: высокой опасности ДТП на трассе, почти не оборудованной "карманами", о том, что для её строительства изымалось множество земельных участков, и обещанную компенсацию заплатили далеко не всем и не в полном объёме, а также о постоянно отодвигавшихся сроках и растущей стоимости проекта.

Власти Украины считают незаконным как любое строительство на аннексированном полуострове, так и сам визит российского президента: Киев направил Москве официальную ноту по этому поводу.