Владимир Зеленский: "Донбасс и Крым должны вернуться"

Чуть больше года назад Владимир Зеленский удивил весь мир, одержав уверенную победу на президентских выборах на Украине с более чем 70 процентами голосов.

"Я никогда вас не подведу", — заявил актер, ставший политиком, вступая в должность.

Мы приехали в Киев, чтобы провести редкое интервью с президентом Украины и спросить его о первом годе его пребывания на этом посту, о проблемах управления страной с населением в 42 миллиона человек, которая за последнее десятилетие пережила революцию, аннексию Крыма и продолжающийся вооруженный конфликт на Востоке.

Саша Вакулина, Euronews:

— Господин Президент, чуть больше года назад вы выиграли президентские выборы на Украине...

Владимир Зеленский, президент Украины:

— Время летит так быстро. Столько всего нужно сделать, столько разных результатов, если быть откровенным. Но кажется, это было вчера.

Саша Вакулина, Euronews:

— И как все продвигается? Даже несмотря на это, все равно кажется, что время летит быстро? Было ли что-то, что вас поразило – как в положительном, так и в отрицательном ключе?

Владимир Зеленский, президент Украины:

— Много чего. Есть много разных проблем, когда ты обычный гражданин – а я все еще чувствую себя и всегда буду обычным человеком.

Что по-настоящему важно для меня, когда я перестану быть президентом Украины, я смогу спокойно ходить по улицам не только Киева, по и по всей стране. Лучший результат – гордость народа за меня, но даже без этого, как минимум хочется, чтобы люди здоровались со мной при встрече. Я надеюсь, что им не захочется сказать мне что-то неприятное или еще хуже - я надеюсь, что люди не захотят плюнуть мне в лицо.

Потому что многие политики заканчивают свою карьеру именно так, не выходят к народу, не возвращаются в общество из-за того, как они вели свою политику.

Что было примечательного за этот год... в первую очередь, все, что я делал – я делал, чтобы мне не было стыдно.

Все, что я делаю – я делаю, чтобы мои дети меня не стыдились и самое главное – чтобы моим родителям не было стыдно за меня. Это для меня самое главное.

В остальном все просто. Это повседневные проблемы. Помимо проблем стратегических, президент должен решать и повседневные задачи. Война на Востоке не прекращается, это не как рабочая неделя –только 5 дней.

Война идет круглосуточно. И каждый день – новые проблемы и задачи. И нужно найти не просто решения, а такие решения, которые принесут результат и новые шаги. Это важно, потому что от этих шагов зависит, сколько людей погибнет и сколько пострадает. И сколько жизней президент Украины может спасти лично. И не важно как – будь то звонки или приезд на передовую. Я знаю, что когда я там – они не будут стрелять, им страшно. Поэтому я всегда говорю членам правительства, администрации, всем чиновникам – езжайте на передовую. Почему? – меньше будут стрелять. И это правда.

Саша Вакулина, Euronews:

— С тех пор как переговоры по ситуации на Востоке возобновились, на встрече в Париже в "нормандском формате" в декабре прошлого года, вы сказали, что даете год на достижение результатов. Осталось несколько месяцев, сейчас август. Какая ситуация сейчас? Какой прогресс был достигнут за это время?

Владимир Зеленский, президент Украины:

— Все продвигается, но не так быстро, как я ожидал. Но сейчас перемирие. Будет встреча в "нормандском формате". В-третьих, был обмен пленными. Мы договорились о линии разграничения и 20 точках разминирования. Это очень важно.

Сколько еще времени понадобится? – Я не знаю. Думаю, по результатам второй "нормандской встречи" высок шанс окончания войны.

Саша Вакулина, Euronews:

— Когда?

Владимир Зеленский, президент Украины:

— Когда? Как можно раньше. Я хочу верить, что это произойдет в этом году. Я очень хочу верить в это и я верю. Если бы это зависело только от меня...

Я не хочу сейчас называть имена, но по сравнению с прошлой командой, никто так сильно не хотел этого, как я, даже близко. Никто не сделал так много с точки зрения ускорения процесса и оказания на него давления. И все видят это! И я говорю не только о нас, Украине, наши иностранные партнеры видят это. Я знаю, что никто не сможет положить войне конец быстрее, чем я.

Саша Вакулина, Euronews:

— Переговоры в "нормандском формате" и Минское соглашение – вы считаете их результативными? Есть ли альтернативы им?

Владимир Зеленский, президент Украины:

— Говорят, всегда есть выход. Всегда есть альтернативные решения. У нас есть альтернативный план, что можно сделать. Но не существует реально действенного плана, который поддержали бы все 4 страны "нормандской четверки". С другой стороны, есть еще время. Поэтому я хочу двигаться вперед. И если это не сработает – тогда мы будем думать о других вариантах.

Саша Вакулина, Euronews:

— Тот факт, что вы установили прямой диалог с президентом Путиным, вызвал много противоречивых откликов на Украине. Какова ситуация сейчас? Вы поддерживаете связь с президентом Путиным?

Владимир Зеленский, президент Украины:

— Да, я здесь, когда это необходимо. Я разговаривал с российским президентом как раз перед вступлением в силу перемирия. (с 00:01 27/07/2020). Мы обсудили сложные вопросы соблюдения режима прекращения огня. Пока есть результат этого диалога, и мы его видим. Этого недостаточно. Я не боюсь прямого диалога с президентом России. Я думаю, что это правильно. Если у нас есть возможность поговорить, и результаты этих переговоров могут помочь приблизиться к прекращению войны – это должно быть сделано, независимо от того, как разные люди или разные регионы реагируют на это. Если нет диалога — не будет и результата. Это я понимаю очень ясно. Если не будет диалога, если не будет телефонных звонков, когда это необходимо – не будет и мирного результата. Я в этом убежден.

Саша Вакулина, Euronews:

— В то время как Минское соглашение и переговоры в "нормандском формате" касаются ситуации на востоке Украины – каков процесс и переговоры по Крыму и его аннексии?

Владимир Зеленский, президент Украины:

— Когда речь заходит о Крыме, ситуация, я думаю, еще более сложная. Скажу вам честно, я много об этом думал. В "нормандском формате" никто не хочет говорить о Крыме, тем более Россия. Я поднял этот вопрос. Но мы все время посвятили Донбассу. Россия не хочет об этом говорить, мы все это понимаем.

Мы не должны были позволить им отобрать Крым. Вот это большая проблема. Мы не должны были этого позволить. Но сегодня мы не можем корить себя за то, что так получилось. Я уверен, что в один прекрасный день все будут нести за это ответственность. В нем участвовало много людей.

Но Крым — наша территория. Мы вернем его обратно.

Но нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения этого вопроса, кроме наших международных переговоров и договоренностей с нашими зарубежными партнерами, которые привели к санкциям и давлению на Россию за незаконную аннексию Крыма.

Бывший президент сказал, что мы движемся вперед и многое сделано для того, чтобы вернуть Крым. Действительно, есть судебные процессы, есть международные переговоры. Но я вам честно говорю — на данный момент нет крепкой платформы для поднятия этого вопроса.

И я думаю, что такой платформы за эти 6 лет не было создано, ее не существует. Кроме санкций, и я очень благодарен нашим партнерам за эти санкции. Мы их обсуждали, и наши партнеры продлевают эти санкции. Это не только Европа, но и США и другие страны, которые очень помогают.

Собираюсь ли я сделать что-нибудь еще? — Да, собираюсь.

Саша Вакулина, Euronews:

— Это вопрос расстановки приоритетов? Ситуация на Востоке – в приоритете над Крымом?

Владимир Зеленский, президент Украины:

— Обе ситуации в приоритете. Я не вижу разницы между ними. Лишь одна – на Востоке погибают люди. По этому человеческому фактору – для меня лично ситуация там во главе угла. Но они на одном уровне, потому что обе территории наши, они должны вернуться.

Саша Вакулина, Euronews:

— Вернуться? Когда?

Владимир Зеленский, президент Украины:

— Конечно! Когда? Знаете, как иногда говорят в кино — вы будете первыми, кто об этом узнает.

Саша Вакулина, Euronews:

— За последний год внимание привлекла, не только на Украине, но в основном за рубежом, ситуация, связанная с президентами Украины и США. Что сейчас происходит? Для вас все это уже в прошлом?

Владимир Зеленский, президент Украины:

— Знаете, я спокойно отношусь к этому. Правда. Я встречался с американским президентом Дональдом Трампом. Я очень ему благодарен, его команде, и в целом я очень благодарен за двухпартийную поддержку Украины со стороны США. Они действительно поддерживают Украину, и речь идет не только о военной помощи, которую они увеличили, а также о наших учениях с НАТО, наших военно-морских учениях, а также о том, как они поддержали нас в ситуации с газопроводом "Северный поток-2". США очень много делают для Украины. И я им очень благодарен, прежде всего, как украинский гражданин, а потом уже как президент. Вот почему вмешательство в президентские выборы в США – самая большая ошибка, которую может совершить любой лидер другого независимого государства. Это их выбор.

Саша Вакулина, Euronews:

— Осталось ли что-то, как говорится, за кадром, касательно ситуации между вами и президентом Трампом?

Владимир Зеленский, президент Украины:

— Со всеми лидерами стран, с которыми я встречался – всегда что-то остается за кадром. И это нормально, потому что есть много вещей, о которых нельзя так просто сказать. Потому что некоторые из них стратегические. Как вы говорите, "есть ли план Б или план В", — да, есть. Могу ли я вам об этом рассказать? – Нет, не могу. Почему? — Потому что тогда план станет бесполезным.

Саша Вакулина, Euronews:

— Касательно отношений Украины с ее партнерами и другими странами. Поговорим об Украине и Евросоюзе. Здесь я вас процитирую. На видеоконференции Евросоюза с лидерами стран Восточного партнерства в июне вы сказали: "Украина требует полноправного членства в ЕС, нынешнего формата недостаточно". Чувствуете ли вы, что ЕС каким-то образом сохраняет дистанцию?

Владимир Зеленский, президент Украины:

— Я думаю, что Евросоюз действительно хочет партнерства с Украиной, действительно хочет, чтобы Украина была в ЕС. Не все государства-члены ЕС хотят этого, это правда. Мне кажется, они не уверены на все 100% в Украине. Во-вторых, я думаю, Европа настороженно относится к России, потому что она демонстрирует свое нежелание видеть Украину проевропейской. У них есть свои дела, свои отношения, свои стороны. Но мы видим сегодня, как Европа действует санкциями, поддерживает нас несмотря на финансовые потери от антироссийских санкций. Я благодарен им за это. Я думаю, для украинцев важна стопроцентная четкая позиция Европы по Украине. И я просил многих европейских лидеров о том, чтобы они сказали украинскому народу, как им действовать, шаг за шагом, чтобы стать членом ЕС. И когда украинцы получат этот ответ – они скажут, сколько времени это займет, смогут ли они это сделать и когда. Нужно четкое понимание, что мы все этого хотим сейчас. О том, хочет ли Европа нас, хотим ли мы быть с Европой — я думаю, что мы просто должны стать страной, которую Европа действительно хотела бы иметь в своем составе. И тогда ни у кого не будет никаких сомнений, и решать будет Украина.

Саша Вакулина, Euronews:

— Протесты в Беларуси все чаще и чаще сравнивают с революцией на Украине несколько лет назад. Видите ли вы сходство и в какой степени?

Владимир Зеленский, президент Украины:

— Я бы не пожелал им тех же событий, что были у нас в 2014 году. Я не хочу, чтобы белорусы умирали, чтобы их убивали или какого-то другого серьезного кровопролития, вызванного правительством. Я не хочу этого, и поэтому я не желаю белорусскому народу такого же сценария. Это во-первых. Во-вторых, я считаю, что еще не поздно властям и обществу начать диалог, чтобы разрешить ситуацию тем или иным способом. Результат не важен. Это вообще не про него, а про путь к нему. И этот путь не должен быть кровавым. И, в-третьих, я скажу это честно, но не как президент Украины. Я абсолютно не хочу вмешиваться в белорусские выборы и я этого не буду делать. Украина не будет вмешиваться. Это их внутренние дела. Но я думаю, если бы меня спросили, что бы я сделал...

Саша Вакулина, Euronews:

— Что бы вы сделали на месте Александра Лукашенко?

Владимир Зеленский, президент Украины:

— Честно? Давайте представим, что я уверен в себе, я уверен в выборе народа. Я уверенный человек.

Как мне всех успокоить? Я бы сказал: "через месяц пройдут новые выборы. Я буду в них участвовать. Кто хочет – участвуйте!".

Я бы пригласил всех международных наблюдателей: немцев, украинцев, россиян, казахов, азербайджанцев, американцев, французов – я бы пригласил абсолютно всех. И я бы сказал белорусам: "Пожалуйста, выбирайте кого хотите".

И уже после этих результатов – вопросов не осталось бы. И я уверен в этом.

Если бы Лукашенко выиграл – значит так, если кто-то другой – значит кто-то другой. И все бы успокоились, без кровопролития. Это было бы честно и вошло бы в историю.