Дальнобойщикам обещают больше отдыха и равенства

На прошлой неделе в Евросоюзе вступили в силу новые правила автомобильных грузоперевозок между странами. Они призваны улучшить условия труда водителей и обеспечить справедливую конкуренцию на едином рынке.

До сих пор дальнобойщики зачастую были вынуждены отдыхать в выходные на стоянках, проводить большую часть суток в будние дни за рулем и неделями не видеть своих семей.

Бельгиец Рожер Девиль много лет разъезжает по европейским дорогам, но он так и не привык к жизни на колёсах:

«По-моему, это не жизнь. Мы сами выбрали этот труд, мы хотели им заниматься, но я думаю, что человек не должен спать на стоянке или жить в кабине. Это не жизнь ".

Начиная с 20 августа, водители должны возвращаться на базу своей компании каждые 3-4 недели. Но самая значительное изменение в их распорядке - это то, что им запрещено оставаться в своих грузовиках в течение 45 часов в выходные. Работодатели должны оплачивать их номера в гостиницах.

«По-моему, это очень хорошо, наши ребята этого ждали, - продолжает Роже. - Компании больше не смогут на них экономить. А многим странам придётся теперь играть по правилам. Это даже поможет ребятам заработать немного больше ».

Владелец венгерской автотранспортной компании Иштван Галамбош считает реформу преждевременной, поскольку на международных магистралях не хватает гостиниц и парковочных мест:

«Я думаю, что ЕС с этим поспешил, ему бы лучше вести мораторий на подобные изменения, поскольку материальные условия отсутствуют. Нам говорят, что водитель должен оставлять свою фуру с грузом на стоянке, брать такси, чтобы проехать до отеля, пусть даже километров 20. Но на многих дорогах нет ни подходящих парковках, ни отелей».

От ограничений на продолжительность маршрутов могут пострадать прежде всего восточноевропейские компаний, поскольку они потеряют хорошо оплачиваемые заказы на Западе. Неизбежны банкротства и увольнения.

«Я вижу в этом меры по защите рынка, замаскированные под социальные меры, - продолжал венгерский предприниматель. – Это заговор Западной Европой против стран, которые вступили в ЕС с 2004 года».

Литва готовится направить в Европейский суд иск против автомобильного пакета. Но эксперт из Европейской транспортной федерации Роберто Парийо, который участвовал в разработке новых правил, уверяет, что они справедливы для всех:

«По-моему в них нет дискриминации. Некоторые страны Центральной Европы, которые пытаются жаловаться, сами проголосовали за этот документ. Это подтверждает, что он сбалансирован. Нужно лишь дать всем компаниям одинаковые возможности, чтобы конкурировать на всех рынках. Это займет какое-то время, но мы должны сделать это вместе, если мы хотим построить Европу, где обеспечено равенство».

Ожидается, что за применением новых мер будут внимательно следить по всей Европе, и уже в сентябре их будут бурно комментировать.