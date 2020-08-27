Главы МИД Евросоюза вместе думают о Беларуси

Политический кризис в Беларуси оказался важнейшей темой в насыщенной повестке дня берлинской встречи министров иностранных дел Евросоюза. Они не признали переизбрание на шестой срок президента Александра Лукашенко и выразили озабоченность в связи с преследованием оппозиции и полицейским насилием в отношении гражданских активистов. Однако об ограничительных мерах против тех, что несет за это ответственность, главы дипломатических ведомств не смогли договориться.

К жёсткому давлению на Минск призывал представитель Литвы:

«Мы должны ввести санкции, и объем этих санкций должен быть столь же значительным, как и после выборов 2010 года, - сказал Линас Линкявичюс. - Это самое меньшее, что мы можем сделать».

Десять лет назад, после аналогичного подавления массовых выступлений в Беларуси, Евросоюз внёс в санкционный список 170 человек, включая самого Лукашенко, а также три организации. В этот раз глава МИД Словакии и его коллеги предпочли выразить поддержку народу Беларуси:

«Важно, чтобы мы ответили тем лицам в белорусском режиме, которые были причастны к насилию против протестующих и к фальсификации выборов, - сказал Иван Корчок. - Хотя мы видим, что это не геополитическая борьба, это борьба миролюбивых людей, и мы должны им помочь ».

Встреча министров иностранных дел ЕС продолжится в пятницу, но от неё не ожидают принятия каких-либо формальных решений. Поэтому вряд ли будет объявлено о санкциях в связи с событиями в Беларусии.