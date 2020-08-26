В США прошел второй день съезда республиканцев

Завершился второй день национального съезда Республиканской партии США. Ранее Дональд Трамп уже был выдвинут в качестве кандидата в президенты страны на предстоящих в ноябре выборах. На этот раз слово взяли члены его семьи. Мелания Трамп размышляла об американской мечте и о том, что женщины должны быть услышаны. Первая леди США назвала своего супруга человеком дела.

Мелания Трамп, супруга президента США

"Как вы могли понять за последние пять лет, он – не традиционный политик. Он не бросает пустых слов, а требует действий и добивается результатов".

Данные национальных опросов указывают на то, что у соперника Трампа от демократической партии Джо Байдена есть преимущество, но в последние недели этот отрыв сокращается. Cын Трампа говорит, что его отец держит все свои обещания.

Эрик Трамп, сын президента США

"Президент Рейган сказал: "Свобода всегда находится на расстоянии одного поколения от исчезновения. За нее нужно бороться и ее нужно защищать". Это борьба, в которой мы сейчас участвуем. И это борьба, в которой может победить только мой отец. Экономика, стена, вооруженные силы, торговые сделки, снижение налогов, судьи верховного суда, больницы, лекарства по рецепту, выбор школы, право на попытку, перемещение посольства в Иерусалим, мир на Ближнем Востоке и бесконечные войны, которые, наконец, прекратились. Обещания были даны и они были выполнены".

До дня выборов остается всего десять недель, а досрочное голосование начнется еще раньше. У лидера республиканцев остается не так много времени, чтобы укрепить свои позиции.