Трамп предлагает перенести дату предстоящих президентских выборов в США

Глава Белого дома Дональд Трамп поставил вопрос о переносе даты предстоящих президентских выборов, по его словам, из-за возможных фальсификаций в ходе голосования по почте.

Возможность очного голосования в стране сталкивается с проблемой широкого распространения коронавируса. Во вторник министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр на слушаниях в Конгрессе заявил, что голосование по почте на ноябрьских выборах в США может привести к фальсификации их итогов.

В Конституции США установлено, что перенести дату голосования на президентских выборах может только Конгресс.