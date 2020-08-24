Республиканцы официально выдвинули Трампа в качестве своего кандидата в президенты

Республиканская партия США официально выдвинула Дональда Трампа в качестве своего кандидата в президенты страны на предстоящих в ноябре выборах. Американский лидер лично приехал в город Шарлотт (штат Северная Каролина), где проходит партийный съезд, и обратился к делегатам с краткой речью.

Дональд Трамп, президент США: "Мы должны победить. Это самые важные выборы в истории нашего государства. Наша страна может пойти в ужасном направлении, или выбрать великий, лучший путь. Мы и двигались таким путем до того, как эта чума не пришла из Китая. Мы продвигались так, как того раньше не видели: преуспевающая экономика , и лучшие в истории страны показатели по уровню безработицы".

В случае победы на выборах Дональд Трамп займет высший государственный пост во второй раз. Этот президентский срок, согласно американским законам, для него станет последним.