MED-7: европейское Средиземноморье принуждает Турцию к порядку и миру

Европейские средиземноморские страны на экстренном саммите MED-7 выступили единым фронтом и потребовали от Турции прекратить геологоразведочные работы на шельфе, который расположен в территориальных водах Греции.

В случае, если Анкара не услышит призыва, на нее будут наложены санкции.

Париж неоднократно демонстрировал поддержку позиции Афин, направляя в регион военные корабли и размещая боевые самолеты в регионе. Что, в свою очередь, вызывало острую реакцию президента Эрдогана.

На правах хозяина встречи президент Франции заявил: "Наша цель - нормализация отношений в Восточном Средиземноморье, в частности, с Турцией, мы не хотим дальнейшей эскалации. Но, с другой стороны, окончание действия ограничительных мер возможно лишь в случае прекращения буровых работ и соблюдения Анкарой эмбарго на поставку оружия противоборствующим группировкам в Ливии".

Эммануэль Макрон напомнил, что "геополитические игры" стран региона, имеющие долгую историю, должны быть завершены, призвав к созданию в акватории Средиземноморья мира и стабильности.

Второй важной темой стал миграционный кризис, основную ношу которого несут Италия и Греция.

Кириакис Мицотакис, премьер-министр Греции, призвал коллег "взглянуть правде в глаза: Греция и другие государства, расположенные на юге Евросоюза, несут непосильный груз решений, связанных с прибытием мигрантов", и заявил, что "сегодня Европа обязана перейти от слов о поддержке к действиям и поступкам, которые покажут, что она с нами солидарна".

Новый раунд обсуждения проблем, связанных с Анкарой, должен состояться через две недели уже в Брюсселе на саммите стран-членов ЕС, где в качестве главного посредника в переговорах с Турцией выступит председательствующая в настоящий момент в Евросоюзе Германия.