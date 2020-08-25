Армия — на борьбу с Covid-19

Испанские власти намерены привлечь армию для контроля за мерами по борьбе с распространением коронавируса, прежде всего для отслеживания контактов, так как правительствам автономных сообществ не хватает для этого ресурсов. Об этом сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес. По его словам, в случае необходимости число военных может быть увеличено.

"Наше первое предложение и решение — предоставить автономным сообществам материальную поддержку и направить 2000 военных во все регионы, вне зависимости от их политической позиции", — отметил Педро Санчес.

Темпы распространения коронавируса в Испании снизились по сравнению с апрельскими показателями. Но после смягчения ограничений в стране все чаще фиксируют локальные вспышки заболевания. Накануне власти Каталонии решили ужесточить карантинные меры, запретив собираться группами более 10 человек

"Все автономные сообщества наделены законным правом вводить режим повышенной готовности в своих районах и могут направить запрос о расширении его действия на всю территорию,"— заявил Педро Санчес.

Правительство Испании пытается обуздать эпидемию за несколько дней до начала учебного года. Премьер-министр призвал жителей страны установить на своих телефонах специальное приложение для отслеживаю контактов заразившихся коранавирусной инфекцией.