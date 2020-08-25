Рональдиньо отпущен на свободу и возвращается в Бразилию. Суд Парагвая в понедельник освободил экс-чемпиона мира после почти шести месяцев домашнего ареста, но обязал бывшего футболиста выплатить штраф в 90 тысяч евро. В течение года Рональдиньо также будет обязан каждые три месяца отмечаться у судьи по месту проживания.

Рональдиньо и его брат были арестованы 7 марта по подозрению в использовании фальшивых паспортов для въезда в Парагвай. В начале апреля они были отпущены под домашний арест под залог в миллион 600 тысяч долларов и с тех пор находились в гостинице в Асунсьоне.