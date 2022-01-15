Джокович вновь задержан

Сербский теннисист Новак Джокович вновь был взят под стражу в Австралии и помещён в центр содержания мигрантов. На воскресенье назначено заседание федерального суда страны, где будет рассмотрена апелляция Джоковича по поводу повторного аннулирования его визы. Если иск спортсмена будет удовлетворён, его нельзя будет немедленно депортировать. Президент Сербии Александр Вучич выразил сомнения в обоснованности решений австралийских властей:

– Если им так хотелось запретить Новаку Джоковичу выиграть в десятый раз турнир в Мельбурне, почему не развернули его сразу, почему прямо не сказали ему, что визу в вашу страну получить невозможно?

Между тем премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что решению об аннулировании визы Джоковича предшествовало «тщательное рассмотрение». Таким образом, в воскресенье определится, сможет ли первая ракетка мира участвовать в турнире, который начинается в понедельник. Если Джоковича не выдворят из страны и он в десятый раз одержит победу, то станет самым успешным теннисистом в истории.