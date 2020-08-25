Швейцария: прыжок с самолета на солнечных батареях

Этот двухместный самолет, поднимающийся в небо над Швейцарией, питается за счет солнечной энергии. Площадь солнечных батарей занимает 22 квадратных метра. Из кабины лайнера, где остается пилот Мигель Итурменди, прыжок с парашютом совершает инженер и ученый Рафаэль Домжан. Такое, как сообщается, происходит впервые. Цель инженеров проекта SolarStratos - вывести самолет в стратосферу на высоту в 25 километров. В мае 2020 года он уже поднялся почти на восемь километров.
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