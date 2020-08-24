В Израиле нашли клад с древними золотыми монетами

В Израиле в ходе археологических раскопок найдены золотые монеты, которым более тысячи лет. Примечательно, что клад обнаружил участвующий в раскопках 18-летний волонтер. Это редкая удача. На первый взгляд парню показалось, что он раскопал листья. Однако затем доброволец понял, что держит в руках монеты. Они находились в керамической посуде и очень хорошо сохранились. Ученые считают, что тайник относится ко времени Аббасидского халифата IX века.