Бывшая премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заболела COVID-19 и находится в тяжёлом состоянии. Эту информацию подтвердила её пресс-секретарь Марина Сорока, отметив, что у политика высокая температура, но она, цитата, «борется».

59-летняя Юлия Тимошенко возглавляет крупнейшую оппозиционную фракцию в «Верховной Раде», на президентских выборах в прошлом году она заняла третье место, набрав более 13% голосов. С началом эпидемии COVID-19 на Украине она критиковала правительственные меры по борьбе с коронавирусом, заявляла, что официальная статистика не показывает реальных масштабов распространения инфекции, и призывала соотечественников не быть легкомысленными в отношении пандемии.

В мае, когда коронавирус обнаружили у одного из депутатов «Батькивщины» Олега Мейдича, вся фракция, включая Тимошенко, сдала отрицательные тесты на COVID-19 и на неделю ушла на карантин.