Юлию Тимошенко подключили к ИВЛ

Заразившаяся коронавирусом экс-премьер-министр Украины Юлию Тимошенко подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщили во вторник украинские СМИ, а пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока на своей странице в "Фейсбуке" написала, что "состояние Юлии Владимировны остаётся сложным", и что она "проходит курс интенсивной терапии по протоколу лечения CoViD-19". Температура больной не опускается ниже 39°, она продолжает бороться.

О том, что у лидера партии "Батькивщина" выявлена коронавирусная инфекция, стало известно 23 августа. Вместе с Тимошенко заразились также её дочь и зять, но они, как сообщается, переносят заболевание в лёгкой форме. Когда и при каких условиях произошло заражение, неизвестно.

Юлии Тимошенко 59 лет. Она трижды была кандидатом в президенты Украины, на последних выборах в прошлом году заняла третье место, набрав более 13% голосов.

В мае, когда коронавирус обнаружили у одного из депутатов "Батькивщины", вся фракция во главе с Тимошенко сдала тесты на CoVID-19 - тогда они был отрицательные.