COVID-19: новые очаги коронавируса в Европе?

В Италии за сутки выявлено более 1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Это самый высокий показатель с момента снятия карантинных мер - в последний раз сопоставимые цифры в Италии регистрировались в мае.

По мнению экспертов, виной всему пора отпусков, в летние месяцы отдыхающие уделяют меньше внимания мерам профилактики: на пляжах большинство людей не соблюдают масочный режим, аналогичная ситуация наблюдается в кафе и ресторанах. На этом фоне власти Италии констатируют значительное снижение среднего возраста заразившихся - с 60 до 30 лет.

Не лучше обстоят дела в Великобритании: более 1200 заразившихся за сутки. В ряде пригородов Манчестера введен особый санитарный режим - там был выявлен новый очаг COVID-19. Местным жителям временно запрещено участвовать в каких-либо мероприятиях численностью более 20 человек, также рекомендуется избегать общественного транспорта.

В Германии массовые мероприятия пока разрешены при условии строго соблюдения профилактических мер. Однако под вопросом оказались осенние фестивали, поскольку в ФРГ, как и везде в Европе статистика по COVID-19 упрямо растет вверх.