COVID-19: Францию ждут новые ограничительные меры

Из всех стран ЕС ситуация во Франции - после Испании - выглядит наиболее угрожающей: только за прошедшие сутки выявили почти 10 тысяч новых случаев заражения, растет количество пациентов, которые попадают в реанимацию, врачи ряда крупных больниц указывают, что если сейчас не принять срочных мер, страны может столкнуться со второй волной эпидемии.

По этому поводу в пятницу созван совет обороны и безопасности Франции.

Макрон уже предупредил, что предполагаемые меры будут жесткими, однако и он, и премьер-министр Кастекс, находящийся в самоизоляции, отказываются от полного карантина, который был введен в марте.

Скачок в передаче вируса произошел в момент, когда французы отправились в отпуска, которые традиционно предполагают встречи друзей и родственников за большим столом, и, во-вторых, отдых не может не сочетаться с походом в рестораны и кафе.

В обеих ситуациях мало кто соблюдал социальное дистанцирование и мыл руки, как это рекомендовали делать врачи-инфекционисты

Начало учебного года, несмотря на принятые в каждой школе беспрецедентные санитарные меры, также способствовало быстрому распространению вируса.

И хотя уровень выявленных случаев заражения во Франции ниже испанского в два раза, специалисты предупреждают, что в данном случае роль играет временной лаг, и то, что происходит в иберийском королевстве, по другую сторону Пиренеев, проявится чуть позже.

Новые ограничительные меры, которые предполагает ввести центральная власть, вызывают недовольство местных властей, которые утверждают, что это нанесет ущерб экономике регионов и городов, только-только встающей на ноги после многих недель летаргии.