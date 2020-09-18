ООН: "Эпидемия вышла из-под контроля"

Генеральный секретарь ООН Гутерриш заявляет, что "эпидемия вышла из-под контроля" и подчеркивает, что одной вакцине не решить проблемы стремительного распространения инфекции.

Та же точка зрения высказывается и руководителями ВОЗ, призывающих лидеров государств и правительств к принятию более жестких мер с целью обуздать заражение.

Власти Британии вводят строгие ограничения, но локально, как к примеру, в северо-восточных графствах страны, где наложен запрет даже на семейные вечеринки.

Директор европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге сообщил, что "весной и летом мы видели, насколько эффективным может быть строгий карантин. Все усилия, все жертвы, на которые пошли люди, оказались оправданными. Но вот наступил сентябрь, и мы видим, что количество инфицированных и умерших увеличивается по экспоненте ежедневно. Мы понимаем, что выявление зараженных - это и результата массовый проверок, но это отражает и скорость распространения вируса".

Во Франции за сутки выявили свыше 10 с половиной тысяч новых инфицированных, COVID-19 окончился летальным исходом для 50 пациентов, президент Макрон объясняет, что сейчас нужно научиться жить, как он сам выражается, "вместе с вирусом".

Глава минздрава Веран призывает как местных руководителей, так и префектов - представителей центральной власти - ужесточать меры, если эпидемиологическая обстановка продолжит ухудшаться: "Я сейчас говорю о Марселе и Гваделупе. Если там мы не увидим стабильного уменьшения количества пациентов в палатах интенсивной терапии, мы потребуем ввести еще более строгие ограничения".

Министр также обратился к префектам двух густонаселенных департаментов - это Рона и Приморские Альпы - сообщив, что ждет от них принятия ограничений в таких городах, как Лион и Ницца.

В Испании за прошедший день от COVID-19 умерли 239 человек, с начала сентября эта цифра увеличилась вдвое, медики выявили свыше 11 тысяч новых зараженных. С пятницы в ряде районов столицы страны действует жесткий карантин.