Калифорния в огне

Лесной пожар, полыхающий на севере Калифорнии, стал вторым по площади в истории этого американского штата. В районе округа Сонома он уже охватил более 1,23 тыс. кв. км. лесных угодий, а общая площадь горения в Калифорнии превышает 4 тыс. кв. км.

Ранее власти штата распорядились эвакуировать около 120 тысяч местных жителей, домам которых угрожает огонь.

"Нам сказали, что, вероятно, это на неделю, но мы поднимемся высоко в горы и собираемся вернуться через 2–3 недели, если тут еще что-то останется и будет куда возвращаться", - говорит этот калифорниец.

"Они заставляют нас дезинфицировать руки каждый раз, когда мы входим в здание, и измеряют нашу температуру, поэтому я чувствую себя в полной безопасности", - не забывает об угрозе коронавируса эта женщина.

В субботу президент США Дональд Трамп отдал распоряжение оказать федеральную помощь властям Калифорнии. Она может включать в себя гранты на временное жилье и ремонт домов, низкопроцентные займы на покрытие ущерба незастрахованному имуществу и другие программы, помогающие частным лицам и владельцам бизнеса оправиться от последствий стихийного бедствия.