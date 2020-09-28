В Калифорнии горят виноградники в долине Napa Valley

В Калифорнии горят виноградники в долине Napa ValleyКомментарии
В калифорнийской Napa Valley, где находятся знаменитые винодельни, уже сгорело, как сообщается, не менее 1000 гектаров.
Это не только виноградники, но и постройки, и другая инфраструктура.
Специалисты говорят, что ущерб пока подсчитать невозможно, поскольку в пламени погибли грозди нынешнего урожая, которые должны были быть собраны в ближайшие дни.
В течение ночи с воскресенья на понедельник населению части графств было приказано эвакуироваться в обязательном порядке.
Известно, что пожары в этой местности начались в пятницу, и 2 тысячи человек уже успели покинуть свои жилища.
Эвакуация коснулась и пациентов одной из крупных больниц, здания которой находились в зоне риска.
В Napa Valley находятся свыше 450 винодельческих хозяйств, дающих в этом сегменте рынка приблизительно половину всей алкогольной продукции Калифорнии, которая продается в розницу.
Пожары в самом густонаселенном штате Америки полыхают уже почти месяц недель, в общей сложности выгорели около миллиона гектаров, а дым от пламени застилал большую часть западного побережья США на протяжении нескольких дней.