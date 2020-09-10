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США

Сан-Франциско: апокалипсис сегодня

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 Елена Караева
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Пламя подошло вплотную к жилым кварталам калифорнийского Сан-Франциско
Пламя подошло вплотную к жилым кварталам калифорнийского Сан-Франциско   -   Авторское право  Noah Berger/Noah Berger
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Новые погибшие в калифорнийских пожарах, среди них годовалый ребенок, которого спасатели обнаружили рядом с обгоревшими телами его родителей.

Общее число жертв выросло до 11 человек.

В Сан-Франциско пламя вплотную подступило к домам, живущие в них говорят о происходящем как о новом Апокалипсисе.

- Сейчас время идет к полудню, а ощущение, как будто наступила ночь.

- Нам тут сообщили, что пламя пришло из Орегона, а это - сотни километров к северу от нас. На Сан-Франциско опустилась ночная тьма.

Власти сообщают, что общая площадь очагов возгорания составила свыше 930 тысяч га, подобное бедствие пока не имеет прецедентов, даже два года назад, когда пожарами была охвачена большая часть калифорнийских округов, выгорели чуть менее 800 тысяч га.

Дымом от пожаров заволокло почти все западное побережье страны.

Eric Risberg/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
Чад от пламени пожаров опустился на фешенебельный Сан-ФранцискоEric Risberg/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

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