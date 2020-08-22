Очки по цене квартиры... В Великобритании за 260 000 фунтов стерлингов ушли с молотка очки лидера индийского национально-освободительного движения Махатмы Ганди. Стартовая цена аксессуара на аукционе составила 15 тысяч. Круглые очки с позолоченной оправой были найдены в обычном белом конверте месяц назад в почтовом ящике аукционного дома East Bristol Auctions. Их там оставил мужчина, которому они достались от дяди. А тому в свою очередь очки подарил лично Ганди в начале прошлого века. Аксессуар передавался в семье из поколения в поколение.

Энди Стоу, аукционист, East Bristol Auctions: "История заключается в том, что дядя продавца получил их еще в 20-х годах от Ганди в Южной Африке во время визита на "Бритиш Петролеум". Все в этой истории оказались в нужном месте в нужное время, и всё совпало - этим и примечательна настоящая сделка. Кроме того, они принадлежали одной семье более 100 лет. И очень, очень маловероятно, что кто-либо из этих людей мог в то время что-нибудь просто придумать".

80-летний владелец очков, которые последние 50 лет пролежали в ящике, не имел представления о их цене и предложил аукционному дому просто "выбросить их, если они ничего не стоят". Теперь он получит за них крупную сумму, которая, возможно, изменит его жизнь и жизнь его близких.