В ожидании финала

В субботу накануне финала Лиги чемпионов туристы и футбольные болельщики "Баварии Мюнхен" и "ПСЖ" собрались в центре Лиссабона на площади Дона Педру IV, где была выставлена гигантская копия трофея. Финал турнира пройдет 23 августа на поле "Эштадиу ду Бенфика" в столице Португалии без зрителей из-за пандемии коронавируса. Впервые за 44 года в финале главного футбольного турнира Старого Света сойдутся команды из Франции и Германии. В отличие от "Баварии", "ПСЖ" впервые сыграет в финале Лиги чемпионов, а мюнхенская "Бавария" будет сражаться за свой шестой титул чемпиона Европы.